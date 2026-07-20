7-Zip opravuje chybu zneužitelnou ke spuštění kódu při dekompresi archivu

Vývojáři kompresního programu 7-Zip vydali verzi 26.02, která řeší zranitelnost umožňující spuštění útočníkova kódu při zpracování dat komprimovaných formátem XZ. Chybu objevil Landon Peng a s její pomocí lze spustit libovolný kód uložený ve speciálně upraveném archivu. Pokud uživatel takový škodlivý soubor otevře, může útočník zneužít přetečení vyrovnávací paměti na haldě a spustit libovolný kód s oprávněními daného uživatele.
Vývojáři nezveřejnili technické podrobnosti o této zranitelnosti, avšak změny v kódu verze 26.02 naznačují, že problém souvisel s nesprávným nakládáním s prostorem ve vyrovnávací paměti během dekomprese formátu XZ.