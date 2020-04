 »   »  Active 24 vydává nového EPP klienta pro komunikaci s registrem .CZ domén

Petr Krčmář

Radek Novotný ze společnosti Active 24 vyvinul klienta pro komunikaci s doménovým registračním systémem FRED. Je napsán v jazyce Java a k dispozici je na GitHubu jako open source. Aplikace komunikuje skrze protokol EPP a je alternativou ke klientovi od sdružení CZ.NIC, který je napsán v jazyce Python.

Oba slouží k provádění běžných operací registrátorů ve vztahu k registru: vytváření, aktualizace, převod, obnova či mazání domén, kontaktů a dalších objektů v registru. Nový Java klient nabízí vylepšené příkazy přípravy dat, oproti Python klientovi již není nutné po zavolaní příkazu prep_domain_by_nsset a dalších volat příkazy get_results pro získání výsledků. Java klient toto volaní udělá automaticky a vrátí kompletní ucelené výsledky, rozebírá Zdeněk Brůna z CZ.NIC na blogu.