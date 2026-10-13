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Ahold Delhaize řeší kybernetický incident, problémy hlásí i Albert

Ondřej P.
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2020-03-16-scanner-albert-archiv.jpg Autor: Archiv
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Nadnárodní maloobchodní skupina Ahold Delhaize, která v Česku provozuje síť supermarketů Albert, oznámila kybernetický incident ve své síti. Firma preventivně odpojila část systémů a zahájila šetření. Kamenné prodejny zůstávají v provozu.

Incident zasáhl zákaznické aplikace, webové služby a některé interní systémy více značek skupiny v Evropě i USA. V Nizozemsku byly dočasně nedostupné weby a aplikace řetězců Albert Heijn, Etos a Gall & Gall, problémy hlásí také belgický Delhaize.

Také v České republice je podle zkušeností uživatelů nedostupná mobilní aplikace Albert, zatímco veřejný web a provoz prodejen zůstávají funkční. Oficiální vyjádření české části společnosti k rozsahu lokálních dopadů zatím zveřejněno nebylo.

Společnost nezveřejnila technické podrobnosti útoku ani informace o případném úniku dat. Bezpečnostní média ale upozorňují, že rozsah odstávek a způsob reakce odpovídají scénáři, který bývá běžný při řešení ransomwarových incidentů. Zatím však nebyla zveřejněna žádná přímá spojitost s konkrétní útočnou skupinou.

Pro skupinu jde o druhý významný bezpečnostní incident v posledních letech. V roce 2024 její americké systémy zasáhl útok připisovaný skupině INC Ransom, při němž došlo k úniku dat milionů osob.

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Autor zprávičky

Ondřej P.



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