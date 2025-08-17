Root.cz  »  Různé  »  AI crawlery začaly prolamovat ochranu Anubis, tvrdí Codeberg

AI crawlery začaly prolamovat ochranu Anubis, tvrdí Codeberg

Jiří Eischmann
Dnes
1 nový názor

Sdílet

umělá inteligence Autor: Depositphotos

Trénování velkých jazykových modelů vyžaduje velké množství textu a společnosti, které takové modely vytváří, nasazují crawlery, které agresivně indexují webový obsah na Internetu.

Velký problém to je zvláště pro služby, které nabízejí hostování repozitářů se zdrojovým kódem. Těm to dokáže citelně zvýšit náklady na provoz.

Mnoho webů v posledních měsících nasadilo Anubis, který nechá prohlížeč pomocí JavaScriptu vypočítat kryptografický výpočet před tím, než mu zpřístupní obsah stránky.To zvýšilo požadavky na crawlery (vyžadována je podpora JavaScriptu) a také náklady na procházení webu, který je Anubisem chráněný.

To na čas všechny crawlery odradilo, ale Codeberg nyní na síti Mastodon oznámil, že se minimálně některé crawlery naučily Anubisem procházet. Jejich tvůrce už zvýšené požadavky a náklady neodrazují. Pro Codeberg to opět znamená zvýšenou zátěž serverů, která se navíc potkala se zvýšeným zájmem vývojářů, kteří doteď své repozitáře hostovali na Githubu.

Codeberg zatím nastalou situaci řeší blokováním rozsahů IP adres, které crawlery používají, ale ve hře je i úprava Anubisu a další zvýšení náročnosti. Ozývají se i návrhy, že by měl Anubis spolupracovat s projekty jako Folding@Home a nechat návštěvníky dělat výpočty, které mají nějaký užitek. Ale rozdělování výpočtů na tak malé díly by vyžadovalo režii, která by pravděpodobně přesáhla množství odevzdané práce.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jiří Eischmann

Dále u nás najdete

Chronickou bolest zad, kloubů nebo hlavy přeruší lékaři mrazem

Příliš mladí na rakovinu? Lékaři častěji řeší nemoc u lidí pod 50 let

Znáte víc než McDonald’s? Ověřte si přehled o amerických firmách

Chemikálie používaná na umělé nehty škodí plodnosti

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

S transplantovanými plícemi se mladý muž vrátil zpátky do života

Chia semínka se musí jíst pomalu a po troškách

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

Mila už není jen jedna. Na trhu se objevily padělky

Policie zatkla Jiřikovského z kauzy bitcoinového daru

Ledová káva jako z kavárny: Můžete si ji připravit i doma

Cukrovka 1. typu neznamená konec se sportem

Nejlepší domácí chléb: stačí správně založit kvásek

Lovosice prohrály s Agrofertem spor o daň z nemovitostí

Jeden z úkolů pro novou vládu: Zrušit změny u daně z nemovitých věcí

Osvobození zaměstnaneckých benefitů čeká další změna

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

Lze sezením na speciálním křesle vyřešit inkontinenci? Jisté to není

Revírní pojišťovna dává do konce srpna více peněz na genetiku

Kvůli svým očím byste se měli řídit pravidlem 20/20/20

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI