AI pomohlo zrychlit IO_uring 60–80×

Jens Axboe si všiml malého výkonu I/O na AHCI, pokud byl počítač nečinný. Problém řešil pomocí Grok a Claude a výsledkem je jednořádková oprava, která zvýší výkon 60–80×.
Problémem totiž bylo, že nečinný počítač často skončil ve spánku ppoll(), který trvá půl sekundy i přesto, že tu byly operace I/O čekající na zpracování. Navíc občas ještě náhodně došlo k vypršení časového limitu ovladače AHCI, což celý problém zvýraznilo. Oprava jednoduše probudí počítač z ppoll(), pokud data v IO_uring čekají na zpracování.
(zdroj: phoronix)