Aktualizace Windows 11 má nový rekord, opravuje 570 chyb

Opravy Windows 11 mají nový rekord: pravidelných měsíčních záplat bylo v tomto měsíci 570. To představuje téměř trojnásobek starého rekordu z června. Za nárůstem odhalených zranitelností stojí stále efektivnější AI. Zatím nevypadá, že by se mělo v brzké době něco zlepšit.
Z opravených chyb je téměř 60 označeno jako kritických. Tři chyby 0-day jsou také aktivně zneužívány, přičemž dvě z nich jsou eskalace práv. Většina opravených chyb patří do kategorie lokální eskalace práv také.
(zdroj: slashdot)