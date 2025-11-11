Root.cz  »  Linux  »  Aktuální openSUSE Tumbleweed proti CachyOS: zaostává, ale je lepší než Fedora či Ubuntu

Aktuální openSUSE Tumbleweed proti CachyOS: zaostává, ale je lepší než Fedora či Ubuntu

David Ježek
Dnes
openSUSE Tumbleweed

Phoronix po Fedoře a Ubuntu otestoval i výkon aktuálního openSUSE Tumbleweed oproti optimalizacemi ověnčenému, též rolujícímu CachyOS. Vítěz je stále stejný, CachyOS, nicméně Tumbleweed si v průměru vede lépe než Fedora 43 a Ubuntu 25.10.

Pokud bychom vzali Ubuntu 25.10 jako základ, tedy 100 %, pak Fedora 43 dosahuje 106% výkonu a openSUSE Tumbleweed 108% výkonu – zde rozdíly nejsou velké, pravděpodobně by se dalo říci, že nejsou rozhodující pro volbu dané distribuce. CachyOS Rolling v testu dosahuje více než 113% výkonu. Jde o výsledky na úzce omezení sadě rozličných úloh, od dílčích aplikačních, přes hry až po kódování AV1 videa.

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

