Root.cz  »  Video

Alliance for Open Media vydala specifikaci video formátu AV2

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

AV2 logo Autor: AOMedia
AV2 logo

Budoucnost je zde, AV1 má svého následníka. AOMedia vydala verzi 1.0.0 specifikace nástupnického video formátu AV2, který z AV1 vychází, je jakousi jeho výrazně pokročilejší evolucí. Ve výsledku tak tábor AOMedia nejspíš opět disponuje prvenstvím, neb AV2 by měl být co do kvality videa při stejném objemu dat lepší než H.266 / VVC.

Vydaná specifikace zvící více než 1100 stránek je převážně referenční implementací. AOMedia současně uvádí, že AV2 kromě jiného poskytuje vylepšenou podporu pro AR / VR aplikace, split-screen delivery více programů najednou a schopnost pracovat v ještě širším rozsahu vizuálních kvalit videí.

Držme si palce, aby vývoj něčeho typu „SVT-AV2“ nebyl během na dlouhou trať.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Mistrovské zkoušky vyjdou na 30 tisíc Kč

Česko chce vytvořit náhradu WhatsAppu či Signalu

Česko šláplo na plyn v adopci AI, tisíce úředníků ji využívají v praxi

Testy stolice do schránky a konec cytologie u žen do 25 let

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Tichá hrozba s reálnými dopady? Kybernetické útoky na obce

Masakr Klempířova zákona o ČT a rozhlase

Václav Moravec spustil placený web

Brusel chce i u nás zakazovat technologie z Číny

Zaměstnance bude nutné hlásit osm dnů před nástupem

Realitní trh se musí naučit fungovat v nejistotě, říká šéfka Colliers

Reakce okolí byly až neskutečné, vzpomíná pacientka s rakovinou

Seznam.cz chce změnit Email.cz

Švýcarsko jako realitní ráj pro české investory

Novela zákoníku práce zavede povinné mzdové systémy

Recenze: Pecka.TV

Neokrádejte se zbytečně o důchod. Můžete tomu snadno předejít

JMHZ stále vykazuje chyby. Účetní píšou petice

Na zaplacení daně z nemovitostí zbývá týden. Kde se změnila?

Kvantové počítače: riziko pro bitcoin i klasické banky