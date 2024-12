Alpine Linux 3.21.0 přidává podporu architektury LoongArch64

Autor: Alpine Linux

Po půl roce od předchozího vydání byla uvolněna nová pravidelná verze linuxové distribuce Alpine Linux, tentokrát s označením 3.21.0. Hlavní novinkou je přidání podpory pro architekturu LoongArch64, což je procesorová architektura kompatibilní s MIPS vyvíjená společností Loongson, jejíž vývojářský tým se na podpoře v Alpine podílel.





Apline Linux pracuje na přesunu binárek do /usr , který by měl být dokončen v následujícím vydání 3.22 za půl roku. Na současném vydání bylo provedeno mnoho příprav, aby sloučení proběhlo co nejplynuleji. Některé binárky a knihovny už se přesunuly z /bin , /sbin a /lib do jejich protějšků v /usr . Více v článku Kam mizí adresáře /bin, /sbin a /lib a proč už je nepotřebujeme?

K dispozici jsou samozřejmě nové balíčky jako linuxové jádro 6.12, GCC 14, LLVM 19, Node.js (LTS) 22.11, Rust 1.83, GNOME 47, Go 1.23, KDE Plasma 6.2, LXQt 2.1, PHP 8.4, Qt 6.8, Sway 1.10 a také .NET 9.0. Všechny novinky najdete v poznámkách k vydání.