Alpine Linux 3.24 přináší GNOME 50, KDE Plasma 6.6 a COSMIC

Vývojáři uvolnili pravidelné pololetní vydání linuxové distribuce Alpine Linux 3.24. Nová verze je postavena na jádře 6.18 LTS s dlouhodobou podporou, přináší podporu nejnovějších desktopových prostředí GNOME 50, KDE Plasma 6.6 a COSMIC. K dispozici je také dlaždicové prostředí Sway 1.12 pro Wayland jako náhrada za správce oken i3 pro X11.
K dispozici je také řada aktualizovaných balíčků včetně GRUB 2.14, LLVM 22, Rust 1.96, Go 1.26, Qt 6.11, py3-setuptools 82.0.0 a nginx 1.30. Vývojáři rovněž zrušili podporu služby službu
qemu-binfmt z
qemu-openrc ve prospěch konfiguračních souborů
binfmt.d v kombinaci se službou
binfmt.
Instalační program (
setup-alpine) nyní podporuje zavaděč Limine, který získal podporu IPv6. Při instalaci ze sériové konzole jsou zavaděč a jádro automaticky nakonfigurovány s podporou sériové konzole, což usnadňuje instalaci bez monitoru.