Root.cz  »  Linux  »  Alpine Linux plánuje sloučení adresáře /usr už v příštím vydání

Alpine Linux plánuje sloučení adresáře /usr už v příštím vydání

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Alpine Linux Autor: Alpine Linux

Vývojáři distribuce Alpine Linux oznámili plány na změnu hierarchie základního souborového systému. V budoucnu budou adresáře /lib, /bin a /sbin jen symbolickými odkazy na své protějšky v /usr  a všechny balíčky budou nainstalovány do  /usr.

Podadresáře /usr/bin a /usr/sbin zůstanou zatím oddělené, ale to se může změnit, pokud dojde k aktualizaci standardu hierarchie souborového systému (FHS). Symbolické odkazy vytvořené z původních cest zaručí zpětnou kompatibilitu a proměnná PATH se nezmění, takže z uživatelského hlediska bude vše fungovat jako dosud.

Sloučení proběhne v nadcházející verzi Alpine 3.23 plánované už na listopad. Nesloučené systémy budou považovány za nepodporované, jakmile verze 3.22 v květnu 2027 dosáhne konce své životnosti.

Pokud už vám někde Alpine běží a po vydání příští verze budete chtít přejít na sloučený /usr, musíte si nainstalovat balíček  merge-usr. Vývojáři pak doporučují stejnojmennou utilitu spustit nejprve s parametrem --dryrun a teprve při úspěchu ji spustit naostro a nechat adresáře sloučit.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

Úspěch bez reklamy: Společnost Vorwerk sází na osobní přístup

Flexinovela je jen dalším kolečkem legislativní mašinerie

V datových schránkách je nepříliš bezpečná novinka

Dudlíky známých značek obsahují nebezpečný bisfenol A

ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

Screening osteoporózy pokračuje dál, každý pátý má křehké kosti

Římané v parfémech koupali psy, šlechta jimi maskovala zápach

Phishing zalézá do PDF souborů, bez nástrah nejsou ani QR kódy

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

Buffett prodal akcie čínského výrobce elektromobilů a vydělal

Jak jsem si koupila vodu bez mikroplastů. V plastové lahvi

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými soláry

Co nového přináší Securitytrends 3/2025?

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky

V Ostravě byl spuštěn první český kvantový počítač VLQ zvaný Vlk

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI