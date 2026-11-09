AlpineBSD je operační systém s důrazem na software bez AI

AlpineBSD je nový projekt ze světa BSD, který chce omezit používání kódu vytvořeného generativní umělou inteligencí. Podle jeho zásad se za „kontaminovaný“ považuje software, jehož kód, dokumentace, binární soubory nebo jiné součásti obsahují výstup generativního AI nástroje.
Systém má spojit jádro a základní systémové komponenty NetBSD s uživatelským prostředím inspirovaným distribucí Alpine Linux. Projekt je zatím v rané fázi: instalační média nejsou k dispozici, ale systém lze sestavit ručně.
AlpineBSD je svobodný a otevřený operační systém založený na BSD, který se snaží nabídnout alternativu pro uživatele, kteří chtějí omezit závislost na generovaném softwaru. Oproti zavedeným systémům je zatím spíše experimentem než hotovou distribucí.