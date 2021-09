AMD dosáhla 16% podílu v serverech, Xeony Ice Lake stále nedostatkové

Autor: Advanced Micro Devices, Inc.

Před lety varoval tehdejší šéf Intelu Brian Krzanich před tím, aby AMD získalo 15–20% podíl v serverech (resp. že jej získá), na úkor firemních výdělečných Xeonů. Intel ale stále není schopen dodat novou generaci Xeonů v množství dostatečném pro saturování zákazníků, takže ti častěji pokukují po EPYCech od AMD, které ostatně nabízí lepší parametry.

Podíl Intelu v serverech tedy pozvolna, ale už relativně dlouhodobě klesá. AMD se dostala dle dostupných analýz na 16% podíl a nelze předpokládat, že by se na tomto čísle zastavila. Xeony Ice Lake jsou stále nedostatkové a ani ony nepřekonávají konkurenční nabídku současných procesorů AMD EPYC. AMD tak v rozletu v serverech limitují vlastně jen výrobní kapacity u TSMC. Pandořina skřínka byla otevřena a dle Krzanichových předpokladů by měl nyní začít proces nezvratný či daleko obtížněji zastavitelný: AMD je na počátku nové serverové éry, a to na úkor podílu Intelu.

Dodejme, že Intel oznámil obrovskou stavební aktivitu v Arizoně, kde vyrostou nové výrobní továrny, nicméně nebude to přes noc. Více ve videu.