AMD přidává ONNX Runtime Backend do DNN filtru v rámci FFmpeg

Do projektu FFmpeg, konkrétně k podpoře implementace DNN (Deep Neural Network) přibyl nový backend pro rozhraní ONNX Runtime. Jeho autorem je vývojář z AMD Steven Xiao, který přidává tuto podporu pro multiplatformní framework od Microsoftu, a cílem pochopitelně podpora hardwarové akcelerace na GPU.
V rámci použití DNN lze u FFmpegu ve video pipeline pouštět modely AI / LLM pro zpracování videa. Ať už pro upscaling či detekci objektů a rozpoznávání šumu, podpora ONNX zde bude přínosem, a to nejen pro Radeony, ale prakticky pro všechny produkty schopné tyto věci akcelerovat.