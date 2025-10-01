Root.cz  »  PC a notebooky  »  AMD vydala openSIL pro APU Phoenix, nástupce AGESA přichází

AMD vydala openSIL pro APU Phoenix, nástupce AGESA přichází

David Ježek
Dnes
AMD APU Autor: AMD
AMD APU

Dosud pro inicializaci svých platforem používá AMD systém AGESA (AMD Generic Encapsulated Software Architecture), který je prakticky synonymem pro platformy procesorů architektury Zen. Již delší dobu ale chystá nástupce, plně otevřený inicializační systém openSIL (Open Silicon Initialization Library), který oproti uzavřené AGESE bude plně otevřeným projektem, pod licencí MIT. Tedy, nikoli „bude“, ale je“, ostatně AMD nyní čerstvě zveřejnila openSIL pro SoC rodiny Phoenix.

Cílem je přechod na openSIL s příští generací procesorů AMD, tedy Zen 6 – doufejme, že AMD vše stihne (jisté to zatím není, openSIL pro Phoenix byl původně v plánu už na loňský rok, stejně jako vyvíjený proof of concept pro EPYC platformy Genoa a Turin). V tuto chvíli publikovali vývojáři AMD na GitHubu projektu openSIL počáteční balík kódu pro inicializaci CPU platformy Phoenix, což je oproti zmíněným EPYCům první spotřebitelská platforma. V tuto chvíli jde ale o kód pro dvě referenční desky, nikoli obecně použitelné řešení, informuje Phoronix.

David Ježek

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

