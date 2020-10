Advanced Micro Devices Inc. podle všeho jedná o koupi výrobce čipů Xilinx Inc., který se specializuje na FPGA (Field Programmable Gate Arrays). Cena se pohybuje okolo 30 miliard dolarů. Dohoda by mohla být uzavřena již příští týden.

Je možné, že AMD stojí o rychlé FPGA ve spojení se svými CPU pro urychlení strojového učení v serverových aplikacích. Navíc v roce 2015 Intel koupil konkurenční firmu Altera, která se též zabývala FPGA, za téměř 17 miliard dolarů.

(zdroj: tomshardware)