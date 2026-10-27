Amutable Foundations je neměnná distribuce pro správu serverů dokazujících svůj stav

Společnost Amutable, kterou spoluzaložil tvůrce systemd Lennart Poettering, nabízí náhled linuxového systému Foundations. Linuxová platforma cílí na organizace spravující větší počet serverů a počítačů. Firma hledá první partnerské týmy, které získají předběžný přístup a pomohou určit další směřování produktu.
Foundations staví na neměnném systému s oddíly pouze pro čtení, chráněnými pomocí dm-verity. Stroje zavádějí podepsané obrazy, které obsahují software i konfiguraci. Systém nemá správce balíčků, SSH ani interaktivní shell. Změny se připravují jako nové obrazy a nasazují centrálně. Podporováno je sestavování z balíčků Fedory a CentOS Stream.
Každý stroj pravidelně hlásí svůj podepsaný stav zahrnující cestu od firmwaru a zavaděče až po operační systém a jeho konfiguraci. Řídicí vrstva Amutable jej porovnává s očekávaným stavem a upozorňuje na odchylky. Aktualizace se zavádějí postupně a pokračují jen tehdy, když stroje potvrdí, že běží správně. Ověřený stav lze využít také při rozhodování, zda stroj smí přistupovat ke clusteru nebo citlivým údajům.
Amutable vyvíjí také nástroje tine pro sestavování obrazů a pro jejich distribuci – oba jsou dostupné jako open source. Firma má zajišťovat obrazy, aktualizace, nástroje pro řízení i bezpečnostní opravy. Zatím ale nebylo oznámeno, jakou licenci budou mít všechny části Foundations. Systém chce nabídnout také pro Kubernetes a představit jej detailně na listopadové konferenci KubeCon North America.