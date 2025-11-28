Android dostane nový Wi-Fi hotspot kombinující 2,4 a 6GHz pásmo

Android nabízí snadné zapnutí mobilního hotspotu, ke kterému se může připojit většina zařízení s podporou Wi-Fi. Ve výchozím nastavení ale tohle řešení vytváří spojení na 2,4 a 5GHz pásmu a vynechává 6GHz pásmo podporované novějšími standardy Wi-Fi 6E a Wi-Fi 7. Důvodem je, že většina zařízení se k takové Wi-Fi nedokáže připojit a v některých zemích navíc využítá 6 GHz bránila legislativa.
Při volbě pásma je tedy potřeba brát ohled na kompatibilitu se zařízeními a volit mezi vysokou rychlostí a širokou kompatibilitou. Tohle se zřejmě brzy změní, protože vývojářská verze Androidu (Canary) obsahuje novou volbu pro hotspot, která dovoluje kombinovat 2,4GHz a 6GHz pásmo a nabídne tedy zároveň kompatibilitu pro starší zařízení a výkon pro ta nejnovější.
Navíc se tím řeší to, že je sice 6GHz pásmo velmi rychlé a prostorné díky své šířce, ale signál zase hůře překonává překážky. V takovém případě se může klient připojit pomocí klasického 2,4GHz pásma, které je sice užší, ale zase se lépe šíří. Výsledkem tedy budou výhody obojího a je na klientech, kterou z variant budou v danou chvíli používat.