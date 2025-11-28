Root.cz  »  Mobily a tablety  »  Android dostane nový Wi-Fi hotspot kombinující 2,4 a 6GHz pásmo

Android dostane nový Wi-Fi hotspot kombinující 2,4 a 6GHz pásmo

Petr Krčmář
Dnes
8 nových názorů

Sdílet

Samsung Galaxy S23 Ultra telefon Android Autor: Shutterstock

Android nabízí snadné zapnutí mobilního hotspotu, ke kterému se může připojit většina zařízení s podporou Wi-Fi. Ve výchozím nastavení ale tohle řešení vytváří spojení na 2,4 a 5GHz pásmu a vynechává 6GHz pásmo podporované novějšími standardy Wi-Fi 6E a Wi-Fi 7. Důvodem je, že většina zařízení se k takové Wi-Fi nedokáže připojit a v některých zemích navíc využítá 6 GHz bránila legislativa.

Při volbě pásma je tedy potřeba brát ohled na kompatibilitu se zařízeními a volit mezi vysokou rychlostí a širokou kompatibilitou. Tohle se zřejmě brzy změní, protože vývojářská verze Androidu (Canary) obsahuje novou volbu pro hotspot, která dovoluje kombinovat 2,4GHz a 6GHz pásmo a nabídne tedy zároveň kompatibilitu pro starší zařízení a výkon pro ta nejnovější.

Navíc se tím řeší to, že je sice 6GHz pásmo velmi rychlé a prostorné díky své šířce, ale signál zase hůře překonává překážky. V takovém případě se může klient připojit pomocí klasického 2,4GHz pásma, které je sice užší, ale zase se lépe šíří. Výsledkem tedy budou výhody obojího a je na klientech, kterou z variant budou v danou chvíli používat.

Vstoupit do diskuse (8 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Centrální banka koupila bitcoin a další aktiva za milion dolarů

Při jakých příjmech se OSVČ vyplatí paušální daň?

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

Jak to bude vypadat, až nás budou chránit roboti?

HP chce propouštět a šetřit, argumentuje AI

Proč přichází éra suverénních datových center?

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Chytré bio-nálepky změří infekci, hormony i markery rakoviny

Nemocenská 2026. Spočítali jsme, kdo dostane za marodění víc

V roce 2026 nevzrostou OSVČ jen odvody. Co dál se mění?

Elektronický podpis: slabiny a možnosti přerazítkování

Myslíte si, že AI používá v Česku každý? Pletete se…

Příběh fyzioterapeuta, který léčí závratě a jezdí k lidem domů

7 věcí, kterými si kazíte business na LinkedInu aneb nebojte se mlčet

iPhone a Android umí konečně sdílet obrázky nablízko

Jurečka ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení není v zájmu OSVČ

Většina her už běží v Linuxu, potřebujeme ještě Windows?

Kubík musel na mimotělní oběh hned po porodu

Europoslanci doporučují zákaz sociálních sítí pro mladší 16 let

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala