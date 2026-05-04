Root.cz  »  Mobily a tablety

Android odstraňuje z fotografií metadata týkající se polohy

Petr Krčmář
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Android fotoaparát Autor: Shutterstock

Android v nejnovější dubnové aktualizaci změnil způsob práce s fotografiemi pořízenými přímo v telefonu. Při sdílení jsou z fotografií odstraněna veškerá metadata týkající se místa, na kterém byl snímek pořízen. Polohu není možné takto předat při sdílení fotky s aplikacemi, nahrávání souborů na web, odesílání přes Bluetooth nebo QuickShare. Dokonce ani při posílání e-mailem se poloha nepřenese.

Jediným způsobem, jak získat původní snímek včetně všech metadat, je připojit si telefon pomocí USB k počítači a stáhnout si soubory. Důvodem je obava o soukromí uživatelů, protože ti často nevědí, že je lokace součástí snímku a sdílením obrázků tak mohou snadno šířit svou polohu. Většina webových služeb ve výchozím stavu tyto informace před příjemci skrývá, ale snímek může putovat v původním souboru mnoha cestami.

Google se tedy zřejmě bojí, aby nebyl obviňován z vynášení citlivých údajů, které mohly vést například k loupeži nebo sledování nějaké osoby. Proto raději tyto informace rovnou maže. Potíž je v tom, že se neptal uživatelů, neptal se odborníků na bezpečnost a v systému není ani možnost odstraňování vypnout, pokud v danou chvíli víte, co děláte.

Některé mapovací weby by ale třeba rády věděly, kde se vyfotografovaný objekt nachází. Tuhle informaci teď ale nemáte do webu jak přenést. Zdá se, že jediná funkční cesta je vytvořit skutečnou aplikaci (ne, Progressive Web App nestačí), která může získat oprávnění k přístupu k poloze uložené ve fotografiích.

(Upozornil Ondřej Caletka.)

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Soud: Mironet má nárok na ušlý zisk po zpackané razii

Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku z Prahy do Varšavy

U EET musíte nahlásit provozovny, kde přijímáte neevidované tržby

E-shopy jsou pod náporem AI botů

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

Kombinace některých doplňků nadělá víc škody než užitku

Podívejte se, co asi budí šéfa Nvidie ze spaní

Kyberhrozby v ČR mění tvář, průniky do systémů vytlačují DDoS

Od televize po nákupní AI agenty: Fascinující cesta e-commerce

Počet sledujících je přežitek. Hledejte brand fit, radí odbornice

Na Univerzitě Karlově dupe a funí humanoid Karel

Zdanění kryptoměn: kam v přiznání patří a na co dát pozor?

Stát hodil školy přes palubu. Ty teď řeší, kde vzít na povinné plavání

Ukládání dat v EU láká. Půlka českých firem by za to připlatila

Útoky míří přes virtuální stroje, firmy je často ani nevidí

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

ŠKOLENÍ Zabbix – pokročilé monitorování z pohledu sítí i operačních systémů
VÍCE INFO