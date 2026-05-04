Android odstraňuje z fotografií metadata týkající se polohy

Android v nejnovější dubnové aktualizaci změnil způsob práce s fotografiemi pořízenými přímo v telefonu. Při sdílení jsou z fotografií odstraněna veškerá metadata týkající se místa, na kterém byl snímek pořízen. Polohu není možné takto předat při sdílení fotky s aplikacemi, nahrávání souborů na web, odesílání přes Bluetooth nebo QuickShare. Dokonce ani při posílání e-mailem se poloha nepřenese.
Jediným způsobem, jak získat původní snímek včetně všech metadat, je připojit si telefon pomocí USB k počítači a stáhnout si soubory. Důvodem je obava o soukromí uživatelů, protože ti často nevědí, že je lokace součástí snímku a sdílením obrázků tak mohou snadno šířit svou polohu. Většina webových služeb ve výchozím stavu tyto informace před příjemci skrývá, ale snímek může putovat v původním souboru mnoha cestami.
Google se tedy zřejmě bojí, aby nebyl obviňován z vynášení citlivých údajů, které mohly vést například k loupeži nebo sledování nějaké osoby. Proto raději tyto informace rovnou maže. Potíž je v tom, že se neptal uživatelů, neptal se odborníků na bezpečnost a v systému není ani možnost odstraňování vypnout, pokud v danou chvíli víte, co děláte.
Některé mapovací weby by ale třeba rády věděly, kde se vyfotografovaný objekt nachází. Tuhle informaci teď ale nemáte do webu jak přenést. Zdá se, že jediná funkční cesta je vytvořit skutečnou aplikaci (ne, Progressive Web App nestačí), která může získat oprávnění k přístupu k poloze uložené ve fotografiích.
(Upozornil Ondřej Caletka.)