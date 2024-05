Android vám vydrží sedm let, Google a Samsung posouvají dobu podpory

Autor: Depositphotos

Dlouhou dobu platilo, že zařízení s Androidem mají velmi krátkou dobu podpory. V lepším případě jste mohli počítat se třemi lety aktualizací, což je dnes opravdu málo a často to uměle nutilo poctivé uživatele měnit naprosto funkční a technicky dostatečně vybavený telefon. To se naštěstí postupně mění a novým standardem je číslo sedm.





Jako první se sedmiletou podporou přišel sám Google, který stojí za vývojem Androidu. Jeho nejnovější telefony Pixel mají slíbené aktualizace po dobu sedmi let. To sice nemusí automaticky znamenat, že se tak zachovají i ostatní výrobci, ale už i Samsung oznámil stejné číslo. Samsung je přitom největším a nejvíce vydělávajícím výrobcem telefonů s Androidem.





Zdá se, že sedmiletá podpora by mohla být pro uživatele velkým lákadlem a mohlo by tak jít o velkou konkurenční výhodu. Tu často skloňovali odpůrci Androidu, kteří měli kvůli sedmiletým aktualizacím raději iOS od firmy Apple. Nyní se v tomto ohledu oba světy přibližují a pokud budete správně vybírat, vydrží vám i Android sedm let.

Ještě nedávno představovali výrobci nová zařízení jako na běžícím páse a nabádali k výměně přístroje každé dva roky. V posledních několika letech se však prodej chytrých telefonů celosvětově zpomalil, protože vývoj už není tak překotný a převratné novinky přibývají zřídka. Dnes tedy uživatelé chtějí, aby jim telefony vydržely delší dobu.