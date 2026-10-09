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Anthropic má bezplatný test zranitelností pro open source software

Jan Fikar
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Anthropic ve čtvrtek oznámil OSS Scanner. Je to služba testování open source aplikací, která periodicky hledá zranitelnosti pomocí nejsilnějšího modelu. Služba je zdarma pro projekty, které jsou často používány a je v nich potenciálně možné nějakou zranitelnost zneužít.

Vývojář takové open source aplikace nebo knihovny se může přihlásit pomocí PR v GitHubu. Již je jich přihlášeno kolem 240. Také se objevila otázka, jestli vývojář nějakého ovladače v linuxovém jádře má přidat jen svůj ovladač, či celé jádro. Vývojáři budou Anthropicem informováni o potenciálních zranitelnostech s 90 denním předstihem.

(zdroj: The Hacker News)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.



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