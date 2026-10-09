Anthropic má bezplatný test zranitelností pro open source software

Anthropic ve čtvrtek oznámil OSS Scanner. Je to služba testování open source aplikací, která periodicky hledá zranitelnosti pomocí nejsilnějšího modelu. Služba je zdarma pro projekty, které jsou často používány a je v nich potenciálně možné nějakou zranitelnost zneužít.
Vývojář takové open source aplikace nebo knihovny se může přihlásit pomocí PR v GitHubu. Již je jich přihlášeno kolem 240. Také se objevila otázka, jestli vývojář nějakého ovladače v linuxovém jádře má přidat jen svůj ovladač, či celé jádro. Vývojáři budou Anthropicem informováni o potenciálních zranitelnostech s 90 denním předstihem.
(zdroj: The Hacker News)