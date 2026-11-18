Spoločnosť Anthropic, ktorá vyvíja jazykové modely Claude, dnes večer stanoví konečnú cenu svojich akcií. Obchodovať sa s nimi má začať na burze Nasdaq pod skratkou ANT vo štvrtok 19. novembra. Anthropic bude prvým z veľkých amerických AI laboratórií, ktoré vstúpi na burzu.
Pôjde o jednu z najväčších primárnych verejných ponúk akcií (IPO) v histórii. Spolu so súbežným súkromným úpisom za 26 miliárd dolárov pre partnerov ako Nvidia, Microsoft či Google by celá transakcia pri hornej hranici cenového rozpätia vyniesla približne 90 miliárd dolárov – viac, než získal SpaceX pri júnovom rekordnom vstupe na burzu.
Vstup Anthropicu na verejný trh sa vníma ako kľúčový test dôvery investorov v sektor umelej inteligencie po nedávnom prepade technologických akcií. OpenAI plánuje vstúpiť na burzu najskôr začiatkom roka 2027.