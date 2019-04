 »   »  Aplikace WiFi Finder omylem zveřejnila dva miliony hesel, včetně těch soukromých

Petr Krčmář

Mobilní aplikace WiFi Finder umožňovala uživatelům pohodlně vyhledat hesla k veřejným přípojným bodům. Uživatelé mohli do databáze jednoduše přispívat tím, že do ní odeslali uložená hesla Wi-Fi sítí ze svého zařízení. Bohužel aplikace nijak nerozlišila veřejné a soukromé sítě, takže se do ní dostala i řada nechtěných přístupových údajů.

Horší je, že autorovi celá databáze dvou milionů hesel unikla na web. Dva týdny se objevitelé snažili kontaktovat autora aplikace, který zřejmě žije v Číně. Nakonec se to nepodařilo a musel zasáhnout až hosting DigitalOcean, který server hostující citlivou databázi vypnul. Každý záznam obsahoval jméno sítě, přesnou lokalizaci, BSSID a heslo.

Aplikace už zmizela z obchodu Google Play, ale bez přístupu k databázi je nefunkční. Pokud jste ji měli nainstalovanou a někdy do ní svá hesla poslali, zvažte změnu nastavení svých sítí.