Apple M1 Ultra je obrovský 5nm monolit, výkonem ale na 7nm x86 nestačí

Apple při uvedení největší verze svého procesoru M1 Ultra prezentoval extrémně výběrová srovnání výkonu s procesory platformy x86 a velkými grafickými kartami, které neodpovídají realitě. Podrobněji této manipulaci z hlediska GPU věnujeme prostor na Cnews, výkon CPU části je na tom obdobně hůře, než Apple vykresloval.

Je pravdou, že Apple M1 Ultra je velmi výkonný čip, a to jak z CPU, tak GPU hlediska. Nicméně tento 5nm obří monolit (viz video z rozebíračky pod tímto textem) stále výrazně prohrává se 7nm+12nm (čiplety + I/O) Ryzeny, ale i 10nm (proces Intel 7) Core i9 generace Alder Lake. Opět tedy platí: kdyby AMD či Intel své procesory vyráběli kompletně na 5nm procesu TSMC, vycházelo by to pro Apple ještě o něco hůř (zejména by se tím vykompenzovala spotřeba, která je klíčovou součástí srovnání Applu). V nakousnutém jablku tedy do prezentací pečlivě vyzobali testy, kde to pro M1 Ultra vychází nejlépe a zbytek zamlčeli.

Přesto lze opět vztyčit varovný prst: dobře navržené ARM CPU vyráběné špičkovým výrobním procesem může výhledově překonat vše, co x86 svět v desktopech nabízí. Kdyby M1 Ultra místo GPU jader obsahovala další CPU jádra, bylo by vyznění tohoto textu zcela opačné. Jinak fotografie z níže uvedeného videa srovnávající velikost pouzdra M1 Ultra s AMD Ryzenem vyžaduje upřesnění: Apple pod rozvaděčem tepla skrývá i vše další, co v novém Macu Studio hraje roli, tedy i paměťové čipy apod. AM4 Ryzen je holé CPU bez GPU části.