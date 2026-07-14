Apple podává žalobu na OpenAI a dva své bývalé inženýry pro krádež firemních tajemství

Společnost Apple podala u okresního soudu v Kalifornii žalobu na společnost OpenAI a také dva své bývalé zaměstnance. Viní je ze systematické krádeže a zneužívání obchodního tajemství s cílem urychlit vývoj vlastního spotřebitelského hardwaru pro umělou inteligenci. Oproti době před dvěma lety, kdy firmy spolupracovaly na integraci ChatGPT do systémů Apple jde o obrat o 180°, výrazné zhoršení vztahů.
Apple zde přináší obvinění konkrétních osob, konkrétně bývalého viceprezidenta Apple, Tang Tan (24 let v Applu), který měl v Applu na starosti produktové řady iPhone a Watch, nyní v OpenAI je šéfem vývoje hardwaru. Ten si měl před odchodem z Applu přeposílat emaily s klíčovými informacemi a firemními přehledy. Dále jde o bývalého inženýra Apple přes elektrické systémy, Chang Liu, který při odchodu z Applu nevrátil firmě pracovní notebook a zneužil bezpečnostní chybu v autentizaci, díky které neoprávněně stáhl desítky důvěrných souborů o nevydaných produktech a technických specifikacích. Žalovaní také měli ukazovat OpenAI některé hardwarové prvky.
V dalším bodu viní Apple OpenAI ze zneužití jednoho z dodavatelů, kterého OpenAI přiměla k použití výrobní technologie vlastnění Apple pro OpenAI s tvrzením, že mají od Apple souhlas. OpenAI a konkrétně Tang Tan také měli přetahované zaměstnance instruovat, jak z Applu odejít, aniž by vzbudili pozornost bezpečnostních systémů a pracovníků při vynášení dat a vyhnuli se výstupním kontrolám.
Apple požaduje předběžné zákazy nakládání se získanými informacemi, vrácení veškerých tajných dokumentů a zatím nespecifikované finanční odškodné. Cílem Applu je zarazit vstup OpenAI na hardwarový trh s vlastními na AI postavenými produkty s tvrzením, že tyto věci vyvíjí na bázi ukradených průmyslových tajemství.
Dle Applu mu OpenAI přetáhla na 400 zaměstnanců. OpenAI všechna obvinění odmítá.