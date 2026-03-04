Apple uvedl procesory M5 Pro a Max a na nich postavené produkty

Společnost Apple uvedla nové vyšší modely Macbooků Pro nesoucí vyšší verze procesorů řady M5. Konkrétně tak na trhu máme po říjnovém M5 také vyšší M5 Pro a nejvyšší M5 Max. Apple zde používá novou Fusion architekturu umožňující slučovat výkon dvojic jader, nový je i AI akcelerátor integrovaný přímo v GPU jádrech, pro který je udáván čtyřikrát vyšší výkon oproti M4 a až osmkrát vyšší oproti generaci M1.
Apple v procesorech využívá jinak standardní koncept tzv. Super Cores, kdy některá jádra jsou schopna běhu na vyšších taktech a dle Apple jsou nyní nejrychlejší na trhu. Obecně řada M5 nabízí až 18 CPU jader a až 40 GPU jader, o více než čtvrtinu rychlejší paměťový subsystém s velikostní RAM až 128 GB, až 8TB (parametry vyššího typu Macbook Pro) SSD a další výbavou. V nabídce je i iPad Pro s M5 (snížená konfigurace 10× CPU, 10× GPU) a nový Macbook Air s M5.