APT 3.2 s podporou historie, zpět, vpřed a vrácení změn

Petr Krčmář
Dnes
Debian prázdná židle Autor: Root.cz s využitím ChatGPT

Vývojáři Debianu vydali správce balíčků APT 3.2, který se používá k instalaci, aktualizaci a odstraňování balíčků ze systému. Nejvýznamnější novinkou je dlouho očekávaná funkce vrácení změn (rollback) a historie. K dispozici jsou nové příkazy: history-list pro zobrazení přehledu historie, history-info pro zobrazení informací o konkrétních transakcích, history-redo pro opakování transakcí, history-undo pro zrušení transakcí a history-rollback pro vrácení transakcí.

Tato verze přináší také výrazně vylepšený řešitel závislostí, který nyní podporuje aktualizaci pomocí zdrojových balíčků a umí zabránit tomu, aby systém během aktualizace omylem odstranil nezbytný software v případech, kdy nejsou binární soubory vydávány společně pro všechny architektury.

APT 3.2 bude součástí chystané verze Debian 14 „Forky“, jehož vydání je plánováno na léto roku 2027. Už nyní je ale k dispozici v Debianu unstable (Sid) a dostane se pravděpodobně také do připravovaného Ubuntu 26.04 LTS (Resolute Racoon), které společnost Canonical plánuje vydat 23. dubna 2026.

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

