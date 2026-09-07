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Arduino Ventuno Q: druhý SBC od akvizice Qualcommem

Jan Fikar
Včera
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Před rokem Qualcomm koupil firmu Arduino a vydal jednodeskový počítač Arduino Uno Q. Nyní vydává pokročilejší jednodeskový počítač Arduino Ventuno Q, který je určen především pro AI. Obsahuje osmijádrový procesor Kryo Gen 6 (Cortex-A78 a A55), 16 GB LPDDR5 a NPU Hexagon Tensor se 40 TOPS. Úložiště je 64 GB eMMC a možnost připojit NVMe M.2 Gen4. 

Chladič vypadá jako pasivní, ale je v něm skrytý větráček. Zařízení obsahuje tři CSI konektory pro kamery, 2,5 Gb/s ethernet, rozhraní JMEDIA, JOMEGA, JMISC a IO piny kompatibilní s Raspberry Pi. Je zde také maticový LED displej (13×8 diod), podobný tomu, co je na Arduino Uno Q. Desku lze předobjednat za 299 dolarů, dostupná by měla být asi za čtyři týdny.

(zdroj: cnx-software)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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