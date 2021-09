ARM China se podivně odděluje od mateřské ARM, vypadá to na krádež IP

Autor: Depositphotos

Podle serveru ExtremeTech bývalý generální ředitel ARM China Allen Wu údajně převzal kontrolu nad ARM China, dceřinou společností ARMu.

Pan Wu byl vyloučen hlasováním správní rady po té, co se podle pokoušel založit vlastní firmu (Alphatecture) podobného zaměření a využíval na to zdroje ARM China, kdy poskytoval slevy zákazníkům za to, že do jeho nové firmy investují.

Wu byl hlasování z ARM China vyloučen, protože ale Wu stále vlastnil pečeť společnosti, najal ochranku a zamezil tak zaměstnancům ARM vstoupit do ARM China. Sám pak zažaloval ARM China (tedy „sám sebe“) za neoprávněné sesazení z pozice CEO.

Mateřský ARM zmrazil veškeré další převody intelektuálního vlastnictví do ARM China. Čínská pobočka ale má z těch nejnovějších přístup k jádru Cortex-A77. V tuto chvíli to vypadá, že v Číně probíhá pokus o jakési vytunelování ARMu, minimálně z hlediska IP. V čínské pobočce však samotný ARM, resp. jeho vlastník SoftBank vlastní pouze 49%, zbylých 51% je v čínském držení.

Zvažuje se, zdali by do věci nemohla vstoupit Nvidia, která momentálně jedná o odkoupení ARMu, kdy schvalování antimonopolními úřady aktuálně visí na analýze, kterou si ve věci vypracovává EU. ARM odmítl celou věc komentovat.