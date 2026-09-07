Asahi Linux oznámil podporu počítačů Mac s procesory M3

Vývojáři Asahi Linuxu oznámili, že podpora zařízení s procesory M3 byla nyní začleněna do instalačního programu. Asahi Linux tak nyní oficiálně podporuje počítače Mac s čipy řady M3. Už zhruba čtrnáct dní se hovořilo o tom, že je téměř vše připraveno a podpora by měla přijít velmi brzy.
Podpora je navíc na velmi slušné úrovni a téměř všechen hardware funguje: webová kamera, vestavěné mikrofony, USB 3 (10 Gb/s), hardwarově akcelerované dekódování videa včetně podpory formátu AV1, Wi-Fi, Bluetooth a další periferie.
Co naopak zatím nefunguje je podpora DCP (Display CoProcessor) a plnohodnotná akcelerace na GPU. Důsledkem toho je nefunkční port HDMI pro výstup na externí displeje a také zlobí usínání. Vývojáři očekávají, že další novinky v tomto směru přijdou v následujících měsících.
Asahi Linux podporuje počítače MacBook a iMac, konkrétně modely M3, M3 Pro a M3 Max. Naopak Mac Studio (M3 Ultra) zatím podporován není.