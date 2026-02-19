AsteroidOS 2.0 přináší always-on displej a širší podporu hodinek

Po delší době vychází nová hlavní verze otevřeného systému pro chytré hodinky AsteroidOS 2.0. Projekt stavějící na Linuxu přináší výrazné funkční i výkonové novinky a rozšiřuje podporu řady běžně dostupných modelů. Přehled novinek najdete ve videu na YouTube.
Mezi hlavní novinky patří:
- Always-on Display (trvale zapnutý displej)
- Tilt-to-wake (probuzení otočením zápěstí)
- Palm-to-sleep (uspání zakrytím dlaní)
- aplikace pro měření srdečního tepu
- základní podpora počítání kroků
- ovládání hlasitosti přehrávané hudby
- podpora kompasu
- podpora Bluetooth HID a audia
Výraznou proměnou prošlo také uživatelské rozhraní. Původní horní nabídka rychlých voleb byla nahrazena novým přizpůsobitelným panelem QuickPanel s větším množstvím přepínačů a zkratek. Přibylo sedm nových stylů spouštěče aplikací a galerie ciferníků nyní lépe kombinuje ciferníky s vybranou tapetou.
Nová funkce Nightstand umožňuje používat hodinky jako noční stolní hodiny s výrazným zobrazením stavu nabíjení. Systém dostal nové animace pozadí, další tapety, přepracovanou aplikaci Počasí (s fontem Noto Sans) či vylepšený časovač běžící na pozadí. Mezi novými aplikacemi nechybí svítilna nebo hra Diamonds inspirovaná 2048.
Celé prostředí prošlo optimalizací vykreslování, což přináší plynulejší animace. Vývojáři zapracovali také na výdrži baterie a celkové stabilitě systému.
Od verze 1.0 výrazně narostl počet podporovaných zařízení. AsteroidOS 2.0 nově podporuje například:
- Fossil Gen 4, Gen 5 a Gen 6
- Huawei Watch a Huawei Watch 2
- LG Watch W7
- Moto 360 (2015)
- OPPO Watch
- Polar M600
- vybrané modely TicWatch (včetně Pro a Pro 3)
Některé další modely mají experimentální podporu. Projekt zároveň sleduje stav starších zařízení a v případě nevyřešených hardwarových problémů může jejich podpora klesnout na experimentální úroveň. Například Samsung Gear 2 patří mezi první hodinky v projektu běžící na mainline linuxovém jádře bez použití libhybris.
K dispozici je aktualizovaný synchronizační klient AsteroidOS Sync pro Android (distribuovaný mimo jiné přes F-Droid), který přináší lepší detekci hovorů, novou Bluetooth knihovnu a modulárnější architekturu. Podpora AsteroidOS se objevila také v open-source aplikaci Gadgetbridge (od verze 0.73.0). Pro SailfishOS a linuxové desktopy je k dispozici Amazfish, pro Ubuntu Touch pak klient Telescope.
Projekt dále rozšiřuje dokumentaci, přidal sekci FAQ a přehlednou galerii podporovaných hodinek. Nově vznikl také komunitní repozitář balíčků, který má do budoucna usnadnit instalaci aplikací a případně posloužit jako základ pro grafické centrum softwaru.
Do budoucna chtějí vývojáři zrychlit vydávání stabilních verzí. Mezi plánovanými funkcemi se objevuje například sjednocená fitness aplikace (měření tepu a kroků s důrazem na soukromí), nastavení Wi-Fi přímo z aplikace Nastavení, webový nástroj pro tvorbu ciferníků, webový flashovací nástroj či jednoduchý aplikační obchod pro komunitní balíčky.
AsteroidOS 2.0 je k dispozici na oficiálním webu projektu spolu s instalačními instrukcemi pro jednotlivé modely hodinek.
(Zdroj: asteroidos.org)