Audacious 4.6 s vylepšeními pro playlisty či formát Opus a FLAC

David Ježek
Dnes
Audacious 4.x s logem Autor: David Ježek / George Averill et al., podle licence: Public Domain
Na světě je nová verze 4.6 oblíbeného přehrávače Audacious. Přibyl plugin prohlížeče souborů a podpora „nyní se přehrává“ pro macOS. Plugin historie přehrávání byl portován na GTK, pro Winamp rozhraní je implementován běh na XWaylandu (pro něj jsou zde i příslušné konfigurační prvky). Přibyla také podpora třídění seznamu skladeb dle datového toku, podpora exportu playlistů v příkazovém řádku s audtool, podpora přehrávání Musepack SV8 či všech rozšíření AIFF a MIME typů.

Opět se lze vrátit k nastavení, kdy je potřeba potvrzovat smazání playlistu. Také je k dispozici možnost cyklit playlist, tedy z první písničky skočit na poslední tlačítkem „předchozí“. Přibyla podpora více klávesových zkratek pro Qt i GTK rozhraní, pro přepínání mezi panely playlistů. Pro formáty Opus, Vorbis a FLAC je zde podpora načítání lyrics tag, ReplayGain funguje pro více typů souborů, díky FFmpeg pluginu. Opraveny jsou též některé chyby.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

