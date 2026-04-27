Azure Linux Microsoftu bude možná založen na Fedoře

Azure Linux, dříve známý jako CBL-Mariner (Common Base Linux Mariner), je distribucí Microsoftu, kterou používá v Azure a WSL. Při nedávné diskusi o balíčcích x86–64-v3 pro Fedoru 45 se zjistilo, že jeden z navrhovatelů Kyle Gospodnetich je z Microsoftu a že Microsoft změnu podporuje.
Vypadá to, že Azure Linux, který již teď používá balíčky rpm, bude nově založen na Fedoře s balíčky pro architekturu x86–64-v3. Tu Microsoft prosazuje kvůli výkonu. Také se zdá, že by Microsoft mohl Fedoře pomoci s přechodem strojovým časem.
