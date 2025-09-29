Root.cz  »  Akce  »  Balíček školení Dockeru s Kubernetes: ovládněte moderní kontejnery v cloudu

Balíček školení Dockeru s Kubernetes: ovládněte moderní kontejnery v cloudu

Dnes

Docker a Kubernetes Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Zajímá vás moderní přístup ke službám a témata jako Docker, kontejnery, cloud, virtualizace a Kubernetes? Připravili jsme pro vás balíček školení Dockeru s Kubernetes. Termíny je možné nakombinovat podle vašich potřeb. K dispozici jsou například následující varianty:

  • Docker 20. a 21. října + Kubernetes 24. a 25. listopadu
  • Docker 3. a 4. prosince + Kubernetes 10. a 11. prosince

Na školení Docker se v praxi dozvíte, jak s Dockerem pracovat, od vytvoření vlastního kontejneru po jeho provozování ve Swarmu. Také si nastavíte monitoring pomocí Promethea a cAdvisoru. Vše si prakticky vyzkoušíte a osaháte.

Na školení Kubernetes pak uvidíte, jak vše lokálně spustit (pro vývoj) na cloudové platformě Digital Ocean. Dozvíte se základní strukturu Kubernetes a projdete si jeho komponenty. Naučíte se, jak napsat Kubernetes manifest a jak jím nasadit aplikaci v Dockeru. Dále se naučíte pracovat s právy v Kubernetes a jak používat (a psát) Kubernetes balíčky v Helmu.

Nejbližší kurz proběhne od 20. října a zúčastnit se ho můžete online. Školí Ondřej Sika, vývojář a správce moderních infrastruktur.

