 »   »  Beta verze bootu z USB pro Raspberry Pi 4

Ve středu vyšlo dlouho očekávané vylepšení Raspberry Pi 4, které umožňuje nastartovat z USB mass storage zařízení (USB mass storage boot), zcela bez SD karty. Zatím je nová funkce zveřejněna jako beta, potřebujete k ní beta firmware a beta boot kód v eeprom.

Nejdříve je třeba změnit v /etc/default/rpi-eeprom-update

z critical na beta. Critical zde označuje stabilní aktualizace zavaděče. Pak provedete rpi-eeprom-update -d -a a restartujete, zatím ještě se SD kartou. Při restartu se totiž právě přepisuje eeprom. Zkontrolujte verzi zavaděče: vcgencmd bootloader_version by mělo ukázat May 15.

Poté je potřeba získat beta soubory *.elf a *.dat pro /boot . Ty buď získáte ručně, nebo pomocí sudo rpi-update . Druhý způsob vám zároveň nainstaluje jádro 5.4. To ale není vyžadováno. USB boot by měl fungovat jak s jádrem 5.4, tak se stabilním 4.19. Soubory nakopírujete na /boot oddíl na USB a vše by mělo fungovat.

Případné problémy s beta verzí bootu z USB zařízení hlaste ve fóru.