Beta verze Steamu na Linuxu je 64bitová

Klient Steamu pro Linux byl historicky vždy 32bitový a proto vyžadoval na moderních 64bitových distribucích stále knihovny pro chod 32bitových aplikací. V Debianu bylo například potřeba přidat celou architekturu pomocí
sudo dpkg --add-architecture i386.
To se již brzy změní. Nově je beta verze klienta Steam plně 64bitová. Na beta verzi si můžete přepnout přímo v nastavení klienta Steam. Navíc sám Steam poběží uvnitř vlastního linuxového kontejneru (Steam Runtime), který má také pro běh linuxových her. Nebude tedy již potřeba mít v systému přesně nějakou verzi určité knihovny.
(Zdroj: Phoronix)