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Beta verze Steamu na Linuxu je 64bitová

Jan Fikar
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Steam Autor: Valve
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Klient Steamu pro Linux byl historicky vždy 32bitový a proto vyžadoval na moderních 64bitových distribucích stále knihovny pro chod 32bitových aplikací. V Debianu bylo například potřeba přidat celou architekturu pomocí  sudo dpkg --add-architecture i386.

To se již brzy změní. Nově je beta verze klienta Steam plně 64bitová. Na beta verzi si můžete přepnout přímo v nastavení klienta Steam. Navíc sám Steam poběží uvnitř vlastního linuxového kontejneru (Steam Runtime), který má také pro běh linuxových her. Nebude tedy již potřeba mít v systému přesně nějakou verzi určité knihovny.

(Zdroj: Phoronix)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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