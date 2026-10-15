Bezpečnostní nástroj Microsoft Defender rozšiřuje podporu na linuxový desktop

Microsoft Defender nyní v rámci veřejné předběžné verze podporuje stolní počítače s Linuxem a přináší na ně antivirovou ochranu, analýzu na koncových uzlech (EDR), správu zranitelností a další pokročilé bezpečnostní nástroje.
Společnost Microsoft oznámila veřejnou předběžnou verzi podpory nástroje Defender pro stolní počítače s operačním systémem Linux a uvedla, že všechny linuxové distribuce podporované v serverových konfiguracích jsou podporovány i na stolních počítačích. Důvodem je podle firmy to, že s rostoucí popularitou Linuxu mezi vývojáři se tyto distribuce stávají atraktivním cílem i pro útočníky.
Pokud dojde k narušení bezpečnosti vývojářské pracovní stanice, útočník nezíská pouze přístup k počítači samotnému, ale také k procesům, v rámci kterých se vyvíjí a dodává software dané organizace.
Vzhledem k tomu, že se používání systému Linux rozšiřuje i mimo datová centra, potřebují organizace jednotný přístup k ochraně Linuxu bez ohledu na to, kde se používá, vysvětluje Microsoft.
Defender chrání linuxové pracovní stanice pomocí stejného řešení, jaké organizace již mohou používat k ochraně linuxových serverů. Není třeba nasazovat ani spravovat žádný samostatný agent určený speciálně pro pracovní stanice. Stávající balíčky, metody nasazení a bezpečnostní funkce používané na linuxových serverech lze nyní přímo použít i na linuxových pracovních stanicích.