 »   »  Bill Gates považuje prohru s Androidem za svou největší chybu

David Ježek

Během dlouhých let činění těžkých rozhodnutí vydupal Bill Gates (samozřejmě s kolegy) Microsoft z pozice malé firmičky na absolutní světovou špičku. Přesto však existují rozhodnutí, která považuje za velké prohřešky a na špici tohoto seznamu najdeme i jeho ignorování trhu mobilních operačních systémů.

Přesněji řečeno: Gates za největší prohřešek považuje to, že chybné vedení , za kterým stojí, způsobilo, že Microsoft není tam, kde je nyní Android. Vedle Applu je prostě už jen jedno velké místo a to zabírá Android. Kdyby kdysi učinil opačné rozhodnutí, nepřišel by dle jeho odhadu Microsoft o nějakých 400 miliard dolarů, které se na tomto trhu daly vydělat a které tak vydělal Google.