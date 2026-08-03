Bitcoinová peněženka Coldcard generuje kvůli chybě slabé soukromé klíče

Hardwarové bitcoinové peněženky Coldcard mají závažnou bezpečnostní chybu, kvůli které jsou ohroženy finance jejich uživatelů. Chyba v jejich kódu totiž způsobila, že od roku 2021 nepoužívají hardwarový generátor náhodných čísel (TRNG), ale jeho náhradní softwarovou variantu. Rozsah problému vysvětluje Tomáš Krause na svém blogu Bitcoin v kapse.
Ta ovšem místo původně předpokládaných 128 až 256 bitů entropie dodávala jen 40 bitů. Náhodnost je pak totiž postavena jen na sériovém čísle čipu, časovači od zapnutí a hodinách, jejichž oscilátor byl navíc u modelu Coldcard Mk3 pravděpodobně vypnutý. Výsledkem je výrazně snížená náhodnost výstupu a tedy malý prostor pro případné hádání klíče.
Zasaženy jsou modely Mk2, Mk3, Mk4, Q a Mk5, i když je rozsah problémů různý. Zatímco u prvních dvou jmenovaných se hovoří o 40 bitech entropie, ostatní prý dodávaly asi 72 bitů. Znamená to, že na současném hardwaru je možné projít všechny možné kombinace v řádu několika dnů.
Někdo to také v praxi zkusil, protože asi tisícovce uživatelů zmizelo dohromady asi 1100 bitcoinů.
Kdo měl prostředky na modelech Mk3 a nesledoval zpravodajství, pravděpodobně už je nemá, nebo brzy mít nebude, vysvětluje Krause. Je možné, že už se podařilo ukrást všechny nedostatečně zabezpečené bitcoiny.
Důležité je, že k opravě nestačí pouhá aktualizace firmwaru. Pokud už byl dříve seed vygenerován slabým generátorem, zůstane dále ohrožen. Stejně tak nestačí si seed přenést do jiné peněženky, protože slabina bude zachována. Je třeba vygenerovat nový bezpečný seed a prostředky migrovat jinam.