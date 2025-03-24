Root.cz  »  WWW  »  Bludiště pro AI od Cloudflare

Bludiště pro AI od Cloudflare

Jan Fikar
24. 3. 2025
11 nových názorů

Roboti v bludišti Autor: Root.cz s použitím Dall-E

Firma Cloudflare, která je známá hlavně díky DDoS zabezpečení, představila minulý týden AI Labyrinth. Jde o zabezpečení před AI, která i přes zákaz prohledává vaše stránky a z výsledků se učí.

Princip je stejný jako u Nepenthes, o kterém jsme tu nedávno psali. Automaticky se generují další a další stránky, které AI musí procházet a plýtvá zdroji. V případě Cloudflare jsou stránky naplněny neutrálními fakty například z matematiky, biologie a chemie, aby se předešlo případnému „otrávení“ umělé inteligence. AI Labyrinth je dostupný jako opt-in pro všechny zákazníky Cloudflare, včetně těch, co neplatí (free tier).

(zdroj: arstechnica)

Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

