Bludiště pro AI od Cloudflare

Firma Cloudflare, která je známá hlavně díky DDoS zabezpečení, představila minulý týden AI Labyrinth. Jde o zabezpečení před AI, která i přes zákaz prohledává vaše stránky a z výsledků se učí.
Princip je stejný jako u Nepenthes, o kterém jsme tu nedávno psali. Automaticky se generují další a další stránky, které AI musí procházet a plýtvá zdroji. V případě Cloudflare jsou stránky naplněny neutrálními fakty například z matematiky, biologie a chemie, aby se předešlo případnému „otrávení“ umělé inteligence. AI Labyrinth je dostupný jako opt-in pro všechny zákazníky Cloudflare, včetně těch, co neplatí (free tier).
