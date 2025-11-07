Bose odpojí SoundTouch od cloudu, zůstanou jen „chytrá těžítka“

Společnost Bose oznámila, že 18. února 2026 zcela ukončí cloudovou podporu všech svých reproduktorů a systémů řady SoundTouch. Po tomto datu přestanou fungovat zásadní funkce včetně integrovaných hudebních služeb (Spotify, TuneIn, Deezer, Pandora, Amazon Music aj.), multiroom přehrávání i ovládání přes mobilní aplikaci. Z „chytrých“ reproduktorů se tak stanou jen drahé reproduktory s Bluetooth/AUX — alespoň dokud nebude třeba resetovat Wi-Fi nebo změnit síť.
Bose tímto krokem odřízne od cloudových služeb celou produktovou řadu uvedenou teprve v roce 2013. Firma nenabízí žádnou možnost migrace na novější platformu a uživatelé si musí poradit sami. Celá situace krásně ilustruje, jak je u „chytrého hardwaru“ nejvíc závislé to hlavní — tedy chytrost — na výrobci a jeho serverech.
Detaily najdete v oficiálním oznámení Bose, komentář přidává SoundGuys a nespokojení zákazníci z celého světa podepisují petici za zachování podpory. Možná je tedy čas si připravit prostor na poličce — chytrá těžítka budou příští rok v módě.