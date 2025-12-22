Root.cz  »  Bezpečnost  »  Botnet Kimwolf je složen z milionů zařízení s Androidem, způsobuje DDoS útoky

Botnet Kimwolf je složen z milionů zařízení s Androidem, způsobuje DDoS útoky

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Telefon malware Autor: Depositphotos

Kimwolf je nově objevený botnet pro Android spojený s botnetem Aisuru, který podle společnosti XLab infikoval více než 1,8 milionu zařízení a vydal více než 1,7 miliardy příkazů k DDoS útokům. Použité implementace používají knihovnu wolfSSL, proto byl botnet pojmenován Kimwolf.

Botnet se zaměřuje především na televizní přijímače, je kompilován pomocí NDK a vybaven funkcemi DDoS, proxy forwarding, reverse shell a správou souborů. Šifruje citlivá data, k maskování komunikace používá DNS přes TLS a ověřuje své příkazy pomocí digitálních podpisů s eliptickou křivkou.

Po převzetí jedné z řídicích domén odborníci zaznamenali během tří dnů interakci přibližně s přibližně 2,7 milionu IP adres, což naznačuje, že rozsah infekce pravděpodobně přesáhl 1,8 milionu zařízení. Jeho infrastruktura zahrnuje více řídicích serverů, globální časová pásma a různé verze, což ztěžuje odhad celkového počtu infekcí.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Zdravotní pojištění 2026: Změny pro zaměstnance, OSVČ a pečující

Moderátor zemřel kvůli nádoru, který se nepodařilo odhalit

Retence v praxi: pět chyb, kvůli kterým přicházíte o zákazníky

Zenbook Duo: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy

Chřipka dorazila o měsíc dřív. Očkování nemusí nákaze zabránit

Takto vypadá největší čip na světě

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

České firmy pořád investují do kyberbezpečnosti málo

Půlka vinných klobás v testu propadla. Šidí Lidl, Globus i Makro

Záplava příspěvky vytvořených pomocí AI začíná být otravná

Firma iRobot zkrachovala, nestačila na čínskou konkurenci

Modernizace prodeje softwaru: od CD k okamžitému stažení

Rok 2025 nás přinutil žít s AI. Mozek ale nestíhá

Fiasko McDonald’s: Když AI reklama ztratí duši

Pravda vs. lež: Ukažte, jak se vyznáte v mýtech o potravinách

Novinky v daních z příjmů 2026 v oblasti zaměstnávání

Umělá inteligence zásadně změní využívání robotů

U jmelí či sirek otrava nehrozí, pozor na prskavky a gelové svíčky

Šestnáct novinek ve Windows 11 umožňujících upravit nastavení

Exekuční srážky v roce 2026: Skutečná nezabavitelná částka bude vyšší