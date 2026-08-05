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BouncyHSM: otvorený simulátor PKCS#11 zariadení

Jozef Gajdos
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oo_HSM Autor: Canva.com
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BouncyHSM je softvérový simulátor HSM a čipových kariet s PKCS#11, webovým, REST-ovým a CLI rozhraním a je určený ako pomôcka pre vývoj kryptografických aplikácií a písaní integračných testov. Podporuje PKCS#11 štandard 2.40, 3.1 a 3.2 (vrátane postkvantovej kryptografie).

Začal som BouncyHSM vyvíjať pred niekoľkými rokmi, pretože som neustále narážal na problémy so SoftHSMv2. Natívna PKCS#11 knižnica je napísaná v jazyku C a bez závislostí, takže podporujem Windows a všetky UNIX-like systémy, a hlavná aplikácia je napísaná v .NET 10 s využitím knižnice BouncyCastle.

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Autor zprávičky

Jozef Gajdos