BouncyHSM: otvorený simulátor PKCS#11 zariadení

BouncyHSM je softvérový simulátor HSM a čipových kariet s PKCS#11, webovým, REST-ovým a CLI rozhraním a je určený ako pomôcka pre vývoj kryptografických aplikácií a písaní integračných testov. Podporuje PKCS#11 štandard 2.40, 3.1 a 3.2 (vrátane postkvantovej kryptografie).
Začal som BouncyHSM vyvíjať pred niekoľkými rokmi, pretože som neustále narážal na problémy so SoftHSMv2. Natívna PKCS#11 knižnica je napísaná v jazyku C a bez závislostí, takže podporujem Windows a všetky UNIX-like systémy, a hlavná aplikácia je napísaná v .NET 10 s využitím knižnice BouncyCastle.