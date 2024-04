Britský zákon zakazuje výchozí hesla na zařízeních připojených k síti

Autor: Depositphotos

Ve Velké Británii začala platit nová verze zákona o bezpečnosti výrobků a telekomunikační infrastruktuře (PTSI) z roku 2022, která se vztahuje téměř na vše, co si spotřebitel může koupit a připojit k internetu. Podle novely této směrnice musí mít i to nejmenší zařízení s Wi-Fi buď náhodné heslo, nebo musí být heslo vygenerováno při inicializaci.





Toto heslo zároveň nesmí být přírůstkové a nesmí „zjevně souviset s veřejnými informacemi“, jako jsou adresy MAC nebo názvy Wi-Fi sítí. Zařízení by mělo být dostatečně silné proti útokům hrubou silou, včetně sběru a následného využití osobních dat. Zároveň musí existovat jednoduchý mechanismus pro změnu hesla.





To ovšem zdaleka nejsou jediné podmínky. Softwarové komponenty by měly být bezpečně aktualizovatelné, měly by samy kontrolovat aktualizace a měly by se aktualizovat buď automaticky, nebo způsobem, který je pro uživatele jednoduchý. Majitelé zařízení mohou hlásit bezpečnostní problémy a poté mají nárok na informace o tom, jak je s těmito hlášeními nakládáno.

Porušení nového zákona o zařízeních může vést k pokutám až do výše 10 milionů liber (zhruba 290 milionů korun) nebo 4 % souvisejících celosvětových příjmů, podle toho, která částka je vyšší.