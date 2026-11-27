Brush je open source shell napsaný v Rustu, který se snaží být kompatibilní s oblíbeným bashem. Včera vyšel ve verzi 0.5.0. V současnosti splňuje více než 96 % testů pro bash-completion a více než 3600 testů Bash-oracle a dalších testů. Předchozí vydání 0.4.0 jich splňovalo asi 2100.
Nainstalovat jej můžete jednoduše
cargo install --locked brush-shell, nebo binární verzi pomocí
cargo binstall brush-shell. Je také možné použít
brew install brush. K dispozici na GitHubu jsou také binárky pro Linux, macOS a Windows. Vyzkoušet brush přeložený pro WASM také můžete bez instalace v prohlížeči. Zdrojové kódy jsou na GitHubu a brush je zveřejněn pod licencí MIT.
(zdroj: phoronix)