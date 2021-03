Bude implementace SMB3 serveru v jádře?

Autor: Microsoft, Larry Ewing

Server síťového protokolu SMB (Server Message Block) pro sdílení disků s Windows je v současnosti v Linuxu implementován v uživatelském prostoru pomocí Samby. Vývojář Samsungu Namjae Jeon a další již nějakou dobu udržují implementaci SMB3 (od Windows 8) serveru v jádře s názvem CIFSD. Při kompilaci bude CIFSD aktivován volbou SMB_SERVER .

Včera pak byl CIFSD poslán do jádra. Možná se ho dočkáme v jádře 5.13, nebo později. Zajímavé bude, jestli jaderná implementace bude rychlejší než Samba. Mohlo by to pomoci obzvláště na pomalém hardware jako domácí routery a NAS.

(zdroj: phoronix)