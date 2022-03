Autor: Itch.io

Server itch.io otevřel další vele-bundle obsahu bez DRM pro podporu „dobrých“ hnutí, tentokráte pro Ukrajinu. Nabízeno je 991 položek, převážně her (557), z toho 233 pro Linux, za minimální cenu 10 dolarů. Výtěžek má jít rovným dílem mezi dvě charity pomáhající na Ukrajině.

Ze známých her lze jmenovat: Attentat 1942, Baba Is You, Celeste, Figment, INMOST, Jotun, Summer in Mara, SUPERHOT.

