Burger King bude kontrolovat zaměstnance pomocí AI
Zaměstnanci řetězce Burger King budou do konce roku v USA vybaveni osobním AI asistentem „Patty“. Ten bude součástí sluchátek s mikrofonem, které již nyní každý zaměstnanec nosí. Asistenta se budou moci zeptat například kolik plátků slaniny patří do BBQ Whopper či jak se čistí stroj na milkshake.
Asistent však bude také poslouchat, jak zaměstnanci interagují se zákazníky a zda správně říkají „vítejte v Burger King“, „prosím“ a „děkuj“. Zároveň bude také citlivý na tón hlasu. Cílem je, aby zaměstnanci byli k zákazníkům přátelští.
(zdroj: slashdot)