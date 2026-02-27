Root.cz  »  Byznys  »  Burger King bude kontrolovat zaměstnance pomocí AI

Burger King bude kontrolovat zaměstnance pomocí AI

Jan Fikar
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Deposit: Burger King Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Burger King bude kontrolovat zaměstnance pomocí AI 

Zaměstnanci řetězce Burger King budou do konce roku v USA vybaveni osobním AI asistentem „Patty“. Ten bude součástí sluchátek s mikrofonem, které již nyní každý zaměstnanec nosí. Asistenta se budou moci zeptat například kolik plátků slaniny patří do BBQ Whopper či jak se čistí stroj na milkshake.

Asistent však bude také poslouchat, jak zaměstnanci interagují se zákazníky a zda správně říkají „vítejte v Burger King“, „prosím“ a „děkuj“. Zároveň bude také citlivý na tón hlasu. Cílem je, aby zaměstnanci byli k zákazníkům přátelští.

(zdroj: slashdot)

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Dále u nás najdete

Hackeři útočí přes e-mail, prahnou po přihlašovacích údajích

Začínající podnikatel: Základní termíny a marketing

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

MeshCore je bezdrátová síť nejen pro mimořádné události

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

Stát se za data retention omluvil, ale údaje sbírá dál

30 % nákladů díky AI dolů, ale nuda v práci jde nahoru

Sophos kupuje Arco Cyber, zpřístupní CISO organizacím

Počet nových pracovních míst prudce klesá

Lidé si mohou nechat zdarma vyšetřit znaménka, zrak i cukr

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

Deset kroků pro maximální zabezpečení Google účtu

Ve firmách se pořád věří jediné „pravdě“ z dat. A to je problém

Registrace zaměstnance od 1. dubna 2026 pro účely JMHZ

U dědečkova stavu našla smysl a teď oživuje unikátní tkaní

Školkovné se vrací. S jakou obměnou?

Majetkové přiznání dalo ministrům zabrat. „Kozel zahradníkem,“ glosují lidé

Navazující a souběžná zaměstnání pro účely JMHZ

Pálení žáhy zhoršuje nevhodná večeře. Vadí přejídání i kafe

V USA povolili terapii Optune i pro léčbu rakoviny slinivky

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI