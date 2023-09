Cacti 1.2.25 přináší šablony zařízení a zrychluje některé operace

Autor: Depositphotos

Včera vyšla nová verze monitoringu Cacti. Před časem bylo rozhodnuto, že řada 1.2.x bude udržována jako LTS. To znamená, že nebudou přibývat nové funkce, pouze opravy chyb, zabezpečení apod. Nová funkcionalita se přesouvá do připravované verze 1.3. Z těchto důvodů došlo k několik odložením vydání této verze, vývojáři se snažili vyřešit všechny známe chyby a to se podařilo, bylo jich více než 70.





Do 1.2.25 přibylo mnoho nových Device Templates – Generic SNMP Printer, Generic SNMP UPS, Fortigate, ESXi, Aruba WiFi a několik dalších od APC, Baytech. Šablony také dostaly třídy, takže už se neválí na jedné hromadě.





Část skriptů pro CLI byla přepsaná jako multi-thread, takže došlo k výraznému zrychlení některých operací (reindexace, rebuild cache, …). Dostalo se pozornosti i od Trend Micro a dalších analytiků. Bylo nalezeno několik chyb. Většina se týká možnosti SQL injection kvůli neošetřenému vstupu. Většina těchto chyb ale vyžaduje přihlášeného uživatele nebo povolený účet guest. Proto je doporučeno aktualizovat.

Velké změny jsou i v pluginech. Hodně pozornosti je věnováno pluginu Thold, kde se funkcionalita značně rozšířila. Na žádost některých byl oživen plugin Mactrack, velké změny jsou i ve Webseer. Verze 1.3 zatím není určena pro produkci, ale vývojáři uvítají testování. Je možné stahovat z GitHubu.