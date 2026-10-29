Canonical obnovuje vývoj neměnného desktopu postaveného na Ubuntu Core

Canonical znovu rozjíždí vývoj Ubuntu Core Desktop, neměnné varianty Ubuntu pro osobní počítače. Původní náhled z roku 2023 podle vedení firmy nedosáhl zamýšlené úrovně a od roku 2024 nebylo o projektu slyšet. Nyní Canonical vytvořil samostatný tým a chce během vývojového cyklu Ubuntu 27.04 obnovit práci na systému i na tvorbě jeho obrazů.
Zpočátku se chce firma zaměřit na tři druhy zařízení: počítače určené hlavně k prohlížení webu, pracovní stanice pro vývojáře a herní počítače. Jedním z hlavních problémů je dostupnost aplikací ve formátu Snap. Canonical chce také vyřešit modularitu desktopu, žádosti aplikací o oprávnění a dobrou podporu prostředí KDE Plasma vedle výchozího GNOME.
Ubuntu Core Desktop má vycházet z Ubuntu Core, jehož systémové součásti jsou rozdělené do samostatných balíčků a aktualizují se jako celek. Neměnný základ omezuje přímé změny systémových souborů a může usnadnit návrat k předchozímu stavu po nepovedené aktualizaci. Aplikace a další části systému jsou navržené tak, aby se spravovaly odděleně od základního systému.
Canonical zdůrazňuje, že běžná distribuce Ubuntu Desktop nekončí. Ubuntu Core Desktop je dlouhodobý projekt, který má teprve překonat řadu technických i praktických překážek. Denní obrazy v rámci cyklu 27.04 budou vývojovou verzí, nikoli hotovým vydáním pro každodenní použití.